مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

تبوك- فايز السميري:

تشهد مدارس منطقة تبوك صباح غد الأحد عودة المعلمين والمعلمات استعدادا لاستهلال العام الدراسي الجديد

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في رسالة لزملائه المعلمين والمعلمات: ” نسعد بعودتكم ونحتفي بكم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، لنسهم معاً في بناء الإنسان وبناء الوطن من خلال رحلة التعليم”.

وأكد المدير العام استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم موضحاً أن هناك برامج تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات وجميع شاغلي الوظائف التعليمية في إطار خطط التطوير المهني التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث (بنين- بنات) مع حرص إدارة تعليم تبوك عموما على استمرار تطبيق البرتوكولات والإجراءات الوقائية وتأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتًا لدور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية مضيفاً سيقدم جميع المشرفين والمشرفات الدعم والمساندة لجميع زملائهم في المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوه مدير التعليم بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص معالي وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.