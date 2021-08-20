احدث الأخبار

مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية
منطقة تبوك
 النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً
منطقة الباحة
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب
محليات
 فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد
محليات
 لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير
الرياضة
 أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة “صور وأرسل”
منطقة الحدود الشمالية
 الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج
منطقة الرياض
 طالبان المعدَّلة وراثياً!..
يكتبون
 أمر سامٍ كريم بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية
أبرز المواد
 مصر على موعد مع “إنجاز فضائي” في 2022
دولي
 إصابة إيكاردي تمهد الطريق للظهور الأول لميسي مع سان جرمان
الرياضة
 الوضع الأمني بكابل يدفع ألمانيا وسويسرا لإلغاء عمليات إجلاء
دولي
مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

منطقة تبوك
النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

منطقة الباحة
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب

محليات
فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد

فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد

محليات

مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=1015607
تبوك- فايز السميري:

تشهد مدارس منطقة تبوك صباح غد الأحد عودة المعلمين والمعلمات استعدادا لاستهلال العام الدراسي الجديد
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في رسالة لزملائه المعلمين والمعلمات: ” نسعد بعودتكم ونحتفي بكم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، لنسهم معاً في بناء الإنسان وبناء الوطن من خلال رحلة التعليم”.
وأكد المدير العام استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم موضحاً أن هناك برامج تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات وجميع شاغلي الوظائف التعليمية في إطار خطط التطوير المهني التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث (بنين- بنات) مع حرص إدارة تعليم تبوك عموما على استمرار تطبيق البرتوكولات والإجراءات الوقائية وتأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتًا لدور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية مضيفاً سيقدم جميع المشرفين والمشرفات الدعم والمساندة لجميع زملائهم في المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.
ونوه مدير التعليم بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص معالي وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

روابط ذات صلة

تبوك المحطة الثالثة لجداريات الخط العربي

تبوك المحطة الثالثة لجداريات الخط العربي
اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة

اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة
77916 مستفيداً من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

77916 مستفيداً من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*