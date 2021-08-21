تعليم الشرقية يدرب منسوبي الاعلام والاتصال على “المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي”

الدمام - المناطق

أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على أهمية الدور المحوري والرئيسي المناط بمهام إدارة الاعلام والاتصال بالمؤسسات التعليمية والتي تدير دفتها وزارة التعليم، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي الذي يمثل شخص التعليم لنقل ما يدور من إنجازات وبرامج ومشاريع ضخمة تمتد عبر ميدان خارطته الواسعة وعرضها على أنظار المجتمع بالشكل اللائق وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في المجتمع التعليمي خصوصاً وأن أبنائنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي سعيد الباحص، خلال وقوفه مؤخراً على انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي” والذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة بقاعة طويق وسط مشاركة عدد من منسوبيها بقطاعيه البنين والبنات، مشيراً بأننا اليوم في سباق مع الزمن في ظل عالم اختلفت فيه كثير من المفاهيم والرؤى التي أصبح فيها الانفتاح التقني والتقدم التكنلوجي الرقمي لا يتعدى جهاز صغير أصبح في متناول أيدي أبنائنا الطلبة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا في ميدان التعليم مسئولية أكبر لنواكب حضور الحدث عبر الأدوار المنوطة بمهام إدارة الاعلام والاتصال لنكون أكثر مسئولية وأوسع تأثيراً في المجتمع التعليمي تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.