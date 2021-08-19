احدث الأخبار

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة القصيم
 مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية
منطقة تبوك
 النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً
منطقة الباحة
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب
محليات
 فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد
محليات
 لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير
الرياضة
 أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة “صور وأرسل”
منطقة الحدود الشمالية
 الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج
منطقة الرياض
 طالبان المعدَّلة وراثياً!..
يكتبون
 أمر سامٍ كريم بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية
أبرز المواد
 مصر على موعد مع “إنجاز فضائي” في 2022
دولي
 إصابة إيكاردي تمهد الطريق للظهور الأول لميسي مع سان جرمان
الرياضة
شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منطقة القصيم
مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية

منطقة تبوك
النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

منطقة الباحة
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب

محليات

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1015612
المناطق - القصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة، وضبط بحوزتهما مبلغ (286,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 3 مواطنين بالقصيم سرقوا مواشي تحت تهديد السلاح

الإطاحة بـ 3 مواطنين بالقصيم سرقوا مواشي تحت تهديد السلاح
أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك

أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك
أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*