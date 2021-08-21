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“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=1015617
المناطق_واس

أكدت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
كما تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع ، طالما كان هذا الفرع يحمل نفس اسم السجل الذي يحمل اشتراك قائم.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل كلفة بدء العمل التجاري .
وأبانت الوزارة بأنه ابتداء من السنة الرابعة والخامسة ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و 200 ريال للشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375.000 ألف ريال ولايزيد عدد العاملين فيها عن خمسة الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للخمس سنوات الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96%، وللمؤسسات بين 33% إلى 75%.
كما نصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت ، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وحثت “التجارة” الراغبين في البدء بأعمالهم التجارية والاستفادة من الإعفاء زيارة الموقع الإلكتروني للسجل التجاري عبر الرابط: ecr.mci.gov.sa

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