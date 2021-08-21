جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً

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وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض مساء اليوم مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية من جانبه مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام على القيصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافياً من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفان، كما شملت الاتفاقية على تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.

من جانبها أكدت الطويهر على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كافة الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولان الجانبي الثقافي يعتبر من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.

وأشار الحمدان إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار مؤكداً على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.

يذكر أن الاتفاقية تناولت إقامة ندوات نسائية ثقافية وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.