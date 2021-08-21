احدث الأخبار

جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً
أبرز المواد
 “التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يدرب منسوبي الاعلام والاتصال على “المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي”
المنطقة الشرقية
 شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة القصيم
 مدارس تعليم تبوك تستقبل عودة المعلمين والمعلمات بحزمة من البرامج التدريبية والوقائية
منطقة تبوك
 النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً
منطقة الباحة
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب
محليات
 فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد
محليات
 لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير
الرياضة
 أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة “صور وأرسل”
منطقة الحدود الشمالية
 الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج
منطقة الرياض
 طالبان المعدَّلة وراثياً!..
يكتبون
جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً

جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً

أبرز المواد
“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرز المواد
تعليم الشرقية يدرب منسوبي الاعلام والاتصال على “المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي”

تعليم الشرقية يدرب منسوبي الاعلام والاتصال على “المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي”

المنطقة الشرقية
شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منطقة القصيم

جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً

جمعية نساء المستقبل توقع مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب لتمكين المرأة ثقافياً
http://almnatiq.net/?p=1015620
المناطق_ الرياض

وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض مساء اليوم مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية من جانبه مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام على القيصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافياً من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفان، كما شملت الاتفاقية على تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.

من جانبها أكدت الطويهر على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كافة الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولان الجانبي الثقافي يعتبر من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.
وأشار الحمدان إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار مؤكداً على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.
يذكر أن الاتفاقية تناولت إقامة ندوات نسائية ثقافية وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.

روابط ذات صلة

“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

“التجارة”: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج

الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج
أمر سامٍ كريم بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية

أمر سامٍ كريم بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*