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أمانة الحدود الشمالية تغلق 4 منشآت وترصد 23 مخالفة للاحترازات برفحاء

أمانة الحدود الشمالية تغلق 4 منشآت وترصد 23 مخالفة للاحترازات برفحاء
http://almnatiq.net/?p=1015626
المناطق_واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع مايقارب من 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وأسواق النفع العام،أغلقت خلالها 4 منشآت ورصدت 23 مخالفة للاحترازات، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
ويأتي ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة “كورونا”وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة “ممتثل”.
ودعت بلدية رفحاء الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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