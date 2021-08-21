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800 ألف كمام وأكثر من 5 آلاف لتر من المعقمات لمدارس تعليم جازان

800 ألف كمام وأكثر من 5 آلاف لتر من المعقمات لمدارس تعليم جازان
http://almnatiq.net/?p=1015636
المناطق_جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تزويد المدارس والمباني التعليمية التابعة لها في المنطقة بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا من كمامات ومعقمات للأيدي والأسطح بالإضافة إلى مقاييس الحرارة والمناديل ، وذلك ضمن خطتها للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 1443 هـ .
وكشفت الإدارة تسلمها مليون و 900 ألف ريال لتوفير ( 850415) مواد خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستكمال توزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة، وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وبينت أن تعليم جازان حصل على نحو مليون مادة، تمثلت في 2969 لتر من معقمات الأيدي، و 2969 لترمن معقمات الأسطح ، و 599 لفة من مناديل الرول، و 843548 كمامة ، و 330 جهاز قياس حرارة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي حرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق المملكة عامة ومن ذلك منطقة جازان من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس ولطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .
وشدد أبو هادي على التزام منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة بالإجراءات الاحترازية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات لعودة حضورية آمنة مهيبا بالجميع مراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة والحرص على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

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