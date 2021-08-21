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مواجهة الفتح والفيحاء تنتهي بالتعادل الإيجابي

مواجهة الفتح والفيحاء تنتهي بالتعادل الإيجابي
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المناطق_واس

انتهت مواجهة الفتح والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب سفيان بن دبكه هدف الفتح في الدقيقة 23، وبعد ثلاث دقائق تمكن البرازيلي رامون لوبيز من تسجيل هدف التعادل للفيحاء.
وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للفتح نفذها اللاعب مراد باتنا، وألغى حكم المباراة عبدالله الحربي هدف الفتح الثاني بعد العودة لتقنية الفار، بعد وجود خطأ على مهاجم الفتح.

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