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بيع صقرين بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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بيع صقرين بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بيع صقرين بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
http://almnatiq.net/?p=1015642
المناطق_واس

عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، مساء اليوم صقرين قادمين من مزرعة “جيم ويلسون فالكونز” الكندية، وبيعا بمبلغ 443 ألف ريال، في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.
وجاءت البداية مع الصقر الأول قرموشة بيور (سوبر وايت) وبيع بـ 93 ألف ريال، فيما كانت الإثارة حاضرة بقوة في الصقر الثاني جيربيور (سوبر وايت) عرضه 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، وبدأت المزايدة عليه ب 250 ألف ريال، واستمرت المنافسة حتى حسمه المالك الجديد بمبلغ 350 ألف ريال.
وحطّم الصقر الكندي الرقم السابق في المزاد والمسجل باسم مزرعة العرادي السعودية، حيث بيع صقر “حُر من حر” بمبلغ 270 ألف ريال، ليصبح الصقر الكندي أغلى صقر يباع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى الآن.
ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوى المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

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