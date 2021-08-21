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أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة

أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة

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أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة

أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة
http://almnatiq.net/?p=1015645
المناطق_الباحة

أقيم على هامش فعاليات معرض عروس الباحة والمقام بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة والهادفة, اذ يقدم للزوار دورات متنوعه قدمها نخبة من المدربين المتخصصين والمدربات المتخصصات حيث قدم المدرب ناصر المسملي دورة تدريبية بعنوان “صناعة المحتوى الابداعي في وسائل التواصل الاجتماعي ” وقدمت المدربة أحلام الغامدي دورة عن ” تغليف الهدايا وتزيين الورد” كما قدمت المدربة سارة الزهراني دورة عن “أسرار الشوكولاتة وأنواعها وكيفية الطباعة عليها” كما قدمت المدربة عهود الزهراني “مهارة التسويق الرقمي الأحترافية ” كما قدمت المدربة وداد الغامدي “اسرار الطبخ وفن التقديم” كما قدمت المدربة سمر الغامدي “اساسيات صيانة الجوالات كما قدم بنك التنمية العديد من الدورات التدريبية
وبلغ عدد المتدربين 700 متدرب ومتدربه خلال اربع ايام و170 خلال 10 ايام من جانبه بين رئيس غرفة الباحة الاستاذ محمد المعجباني أن الدورات التدريبية التي يقدمها المعرض بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لغرفة الباحة مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز وكذلك مع بنك التنمية الاجتماعية تعطي المتدربين أبعاداً مثاليه وقدم المعجباني شكره على القائمين على الدورات وكذلك المدربين والمتدربات ، مشيراً إلى أن المعرض احتوى مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تلامس طبقات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، مقدماً شكره للمدربين والمدربات وماقدموه من معلومات ثريه للزوار والمهتمين.

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