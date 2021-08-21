رئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي.. ويجتمع بوزير الرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في العاصمة المغربية الرباط، بمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي.

وتجول سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مرافق مركب محمد السادس الرياضي واطلع على الخدمات الرياضية المختلفة التي يقدمها، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة والرياضة والشباب المغربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

والتقى سموه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريده وبعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، وعقد سموه اجتماعات ثنائية مع معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

كما التقى برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وبرئيسي ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، رشيد الأندلسي و أنمار الحائلي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد وصل ظهر اليوم السبت إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور ختام منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية والأبطال وتتويج الفريق الفائز بالبطولة في المباراة التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي مساء اليوم.