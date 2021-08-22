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«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1015656
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة الأحد، على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأوضح «الأرصاد»، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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