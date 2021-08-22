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تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية
http://almnatiq.net/?p=1015663
المناطق_ الرياض

حذر الخبير التقني عبد العزيز الحمادي من خطورة جلوس الأطفال لفترات طويلة على أجهزة الهواتف الذكية أو اللوحية.

 وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن بقاء الأطفال على الأجهزة والشاشات لفترات طويلة يسبب له التالي:

1.       ضعف الذاكرة.

2.       انخفاض المستوى الدراسي.

3.       ضعف الشخصية الاجتماعية.

4.       العصبية والميل للعنف.

5.       مشاكل النوم.

6.       تقلبات المزاج وتشتت التفكير.

7.       السمنة.

8.       التنمّر على الآخرين.

وحسمت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الجدل الدائر حول مدة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية ومشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية، محددة أقصى مدة بالساعتين يوميا لمن هم في أعمار من 6 إلى 18 عاما، والساعة الواحدة لمن في عمر بين 3 – 5 سنوات، وعدم استخدامها لمن هم أقل عمرا من سنتين.

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