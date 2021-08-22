احدث الأخبار

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى
أبرز المواد
 قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات
أبرز المواد
 تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي.. ويجتمع بوزير الرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم
أبرز المواد
 تحذير طبي من عادة يومية.. خطرها يصل للسكتة الدماغية
أبرز المواد
 أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة
أبرز المواد
 بيع صقرين بـ 443 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
أبرز المواد
 مواجهة الفتح والفيحاء تنتهي بالتعادل الإيجابي
أبرز المواد
 800 ألف كمام وأكثر من 5 آلاف لتر من المعقمات لمدارس تعليم جازان
أبرز المواد
 “الصناعة والثروة المعدنية” تنفّذ جولات رقابية على المواقع التعدينية وترصد 116 مخالفة خلال شهر يوليو
أبرز المواد
أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أبرز المواد
قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

أبرز المواد
تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية

تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية

أبرز المواد
وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً

وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً

أبرز المواد

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى
http://almnatiq.net/?p=1015669
المناطق_ الرياض

كشف بحث جديد عن أكثر التطبيقات التي تقوم بجمع أكبر كمية من المعلومات والبيانات عن المستخدمين ومشاركتها مع طرف ثالث.

وبحثت شركة الذكاء الرقمي MiQ Digital في قيمة بيانات الفرد، ولماذا تريد الشركات هذه المعلومات، وأيها تجمع أكثر التفاصيل وتشاركها مع شركات الطرف الثالث.

وأوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بيانات الرجال يُنظر إليها على أنها تساوي أموالاً أكثر من بيانات النساء، وإذا كان عمرك بين 18 و24 عامًا، فإن الشركات مستعدة لدفع 60 في المائة أكثر مقابل التفاصيل الخاصة بك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

• التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من البيانات عنك

فيسبوك – 86%

إنستغرام 86%

كلارنا – 64%

أوبر – 57%

أي باي – 50%

• التطبيقات التي تشارك البيانات مع طرف ثالث

إنستغرام 79%

فيسبوك – 57%

لينكد إن – 50%

أوبر إيتس – 50%

ترين لاين – 43%

يذكر أنه في عام 2018، قال 47 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة إنهم قلقون بشأن كيفية استخدام الشركات لبياناتهم، مقارنة بنسبة 24 في المائة فقط في عام 2020، ويعترف 36 بالمائة من البريطانيين بأنهم على استعداد لمشاركة جميع بياناتهم مقابل الحصول على مقابل مادي.

لكن شركة MiQ Digital تقول إن المستخدمين يقدمون هذه البيانات بالمجان للشركات عند استخدام تطبيقات مثل غوغل وفيس بوك وغيرها.

روابط ذات صلة

قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات
تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية

تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية
وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً

وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*