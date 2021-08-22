الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال

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حقّق صقر كندي نادر الجمال رقمًا قياسيًا في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة “جيم ويلسون فالكونز” الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليُرسى بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال.

ويبلغ طول الصقر الكندي مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، ليكون الصقر الأغلى سعرًا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس الماضي.

وبين المتحدث باسم المزرعة الكندية فارس الفارس أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها، التي أخرجت صقر اليوم، مبينًا أن الصقر المباع يستحق هذا السعر، وقد بيع صقر آخر في المزاد بمبلغ 93 ألف ريال، كاشفًا عن صقر ثالث سيُعرض خلال الأيام المقبلة.

وكان المزاد قد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال، من إنتاج سعودي، قادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور، وهو من نوع “حر من حر”، بطول 17 إنشًا ونصف إنش، وعرض 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات، سيخوض به مالكه شوط بطولة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الرابعة، التي تنطلق في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.