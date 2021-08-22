احدث الأخبار

حشود كبيرة وفوضى في مطار كابل.. و3 جثث “مجهولة”
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
أبرز المواد
 الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال
أبرز المواد
 5 أطعمة تسبب الإدمان.. إليك نصائح هامة
أبرز المواد
 أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى
أبرز المواد
 قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات
أبرز المواد
 تقني يحذر من 8 أضرار على صحة الطفل جراء استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر تعميم «البروتوكولات الوقائية» للعودة حضورياً
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي.. ويجتمع بوزير الرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم
أبرز المواد
 تحذير طبي من عادة يومية.. خطرها يصل للسكتة الدماغية
أبرز المواد
 أكثر من 800 متدرب ومتدربه استفادوا من برامج معرض عروس الباحة
أبرز المواد
حشود كبيرة وفوضى في مطار كابل.. و3 جثث “مجهولة”

حشود كبيرة وفوضى في مطار كابل.. و3 جثث “مجهولة”

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

أبرز المواد
الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال

الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال

أبرز المواد
5 أطعمة تسبب الإدمان.. إليك نصائح هامة

5 أطعمة تسبب الإدمان.. إليك نصائح هامة

أبرز المواد

حشود كبيرة وفوضى في مطار كابل.. و3 جثث “مجهولة”

حشود كبيرة وفوضى في مطار كابل.. و3 جثث “مجهولة”
http://almnatiq.net/?p=1015683
المناطق - وكالات

أظهرت لقطات صوّرها صحفيّون، السبت، جثث ما لا يقلّ عن 3 أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابل، في وقتٍ يحاول الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأظهرت لقطات قناة “سكاي نيوز” الإخباريّة البريطانيّة جنودًا يغطّون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، من دون أن يتّضح كيف مات هؤلاء الأشخاص. كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.

وقال مراسل القناة ستيوارت رامسي الذي كان موجودًا في المطار، إنّ الأشخاص الذين كانوا في مقدّم الحشد تعرّضوا “للدّهس”، مشيرًا إلى أنّ المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.

ولفت إلى أنّ الناس “يُعانون الجفاف ويشعرون بالرعب”. وقد صوّر فريقه جنودًا يرشّون الحشد بخرطوم مياه “لإبقائهم منتعشين”.

وقال المراسل إنّ تسجيل وفيات في خضمّ الفوضى السائدة، هو أمر “لا مفرّ منه”.

والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلّحين من طالبان.

وفيما ينتظر آلاف الأميركيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته، كانت هناك تقارير “متفرقة” أكدها البنتاغون عن إقدام مسلّحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.

وحضت الولايات المتحدة، السبت، مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود “تهديدات أمنية محتملة” قرب بواباته.

وجاء في التحذير “بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك”.

كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون كنديون، مشدّدين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابل.

روابط ذات صلة

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال

الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. بيع صقر كندي نادر الجمال ب 350 ألف ريال
5 أطعمة تسبب الإدمان.. إليك نصائح هامة

5 أطعمة تسبب الإدمان.. إليك نصائح هامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*