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استشاري نفسي يُقدم نصائح حول كيفية تهيئة الطلاب للتعليم الحضوري

استشاري نفسي يُقدم نصائح حول كيفية تهيئة الطلاب للتعليم الحضوري
http://almnatiq.net/?p=1015695
المناطق - الرياض

نصح استشاري نفسي، الأسر بضرورة تهيئة أبنائهم وبناتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لمساعدتهم على الانتقال من التعليم عن بُعد إلى الحضوري.

وقال الاستشاري النفسي تركي السعد، إن هذا الأمر يجب أن تشارك فيه المدارس أيضاً، مشدداً على ضرورة مساعدة الطلاب على تنظيم أوقاتهم وبث روح التفاؤل فيهم.

وأضاف السعد وفقاً لـ”عكاظ”، أن تغيير طريقة الدراسة يتطلب تعزيز دافعية التعلم حضورياً لدى الطلاب، وفتح باب الحوار معهم عن بعض التغييرات الجديدة مثل التباعد بالمقاعد وعدم المصافحة ولبس الكمامة.

ولفت إلى أن أهمية هذا الأمر تأتي في إطار جذب انتباه الطلاب ذهنياً ونفسياً وجسدياً حتى يكونوا مُستعدين للتفاعل مع العملية التعليمية.

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