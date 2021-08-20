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جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

منطقة نجران
شرطة عسير: ضبط (131) شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها
http://almnatiq.net/?p=1015718
المناطق - واس

بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة ( أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد )، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط: https://academyjobs.nu.edu.sa/LoginPage.aspx.
وبينت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، داعية الجميع للتقيد بشروط التسجيل والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.

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