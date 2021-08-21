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وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد محطة تقنية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين

وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد محطة تقنية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين
http://almnatiq.net/?p=1015728
المناطق - عرعر

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي, اليوم، محطة تنقية مياه عرعر، ضمن زيارته التفقدية للمنطقة التي بدأت يوم أمس.
واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل, مستمعاُ لشرح مفصل عن أعمال المحطة ومراحل التشغيل ونحوها.
والتقى المهندس الفضلي بعدد من المواطنين والمستثمرين بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع الوزارة, مناقشاً عدداً من الموضوعات التي تهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن الوزارة وفروعها حريصة كل الحرص على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات وتنسيقات وأدوار معينة مع الجهات ذات العلاقة.

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