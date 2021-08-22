مهرجان بريدة .. أكبر تجمع اقتصادي للتمور على مستوى المملكة

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http://almnatiq.net/?p=1015736
المناطق - بريدة

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، بإنتاجية تجاوزت 1.5 مليون طن من التمور سنوياً، وفق تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء.
ويقام في مدينة التمور ببريدة، مهرجاناً سنوياً، يُعد أكبر تجمع اقتصادي للتمور ومشتقاتها على مستوى المملكة، بتوقع مبيعات تتجاوز ملياري ريال خلال موسم التمور الذي يستمر لمدة 3 أشهر.
ويتخلل المهرجان، الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن صادرات التمور بالمملكة وصلت إلى 107 دول خلال عام 2020م، حيث نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، بزيادة في كمية التمور بلغت 17%.
يذكر أن المملكة تحتضن ما يزيد عن 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، إلى جانب 157 مصنعاً للتمور، حصل 42 منها على علامة التمور السعودية.

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