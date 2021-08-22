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أمانة عسير وبلدياتها تنفذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=1015737
المناطق - عسير

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نفذت على مدار الأسبوعين الماضيين ، وصل عددها إلى 9660 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية .
وأشارت إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليلا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية .
وأكدت الأمانة بأن كافة البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، ونبهت بأنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

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