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“الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي

“الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي

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“الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي

“الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي
http://almnatiq.net/?p=1015738
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن إصدار قرار ابتعاث لــ 54 طالباً وطالبة سعوديين يُمثلون الدفعة الثالثة من مبتعثي برنامج الابتعاث الثقافي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية الإبداعية.
وتوزع طلاب وطالبات الدفعة الثالثة على مسارين، الأول مسار الحاصلين على قبول مسبق وعددهم 52 طالباً وطالبة، والثاني إلحاق بالبعثة وعددهم 2، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 37% ونسبة الطالبات 63%.
وبلغت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 41% ونسبة 59% منهم لدرجة الماجستير.
وتنوعت تخصصات الطلبة والطالبات بين الآداب واللغات واللغويات، وتصميم الأزياء، والتصميم، وصناعة الأفلام، والفنون البصرية، وعلم الآثار، والمسرح، وفنون الطهي، والمكتبات، والمتاحف، وفنون العمارة، والموسيقى.
وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، منها: كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، جامعة جورج تاون، كلية بارسونز للتصميم، معهد برات في أمريكا، جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الكلية الملكية للآداب والفنون، الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، جامعة كوين ماري، جامعة ديلفت التكنولوجية، جامعة كاليفورنيا بيركلي، جامعة البوليتكنيك في ميلانو، وكلية معهد الفن في شيكاغو.
وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لــ 79 طالباً وطالبة في الدفعة الأولى، و149 طالباً وطالبة في الدفعة الثانية، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن 282 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة من حيث تركيزه على التخصصات الإبداعية في القطاعات الثقافية الـ16، وتوفيره لمزايا متعددة للمبتعثين تتمثل في تحمّله لكافة تكاليف الدراسة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية .

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