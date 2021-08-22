أمير القصيم يستقبل محافظ الرس وأعضاء نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة لحصولهم على بطولة المملكة لكرة السلة والمركز الثاني في بطولة أندية غرب آسيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، محافظ الرس حسين العساف و رئيس مجلس إدارة نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة عبدالله النصيان، يرافقهم أعضاء النادي الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حصول النادي على بطولة المملكة لكرة السلة للموسم الرياضي 1442هـ والمركز الثاني في بطولة أندية غرب آسيا .

وأكد سمو أمير القصيم أن هذه النتائج الإيجابية ترجمة لما تقدمه القيادة الرشيدة أعزها الله لدعم الأندية الرياضية بمختلف الرياضات.

وحثّ سموه رئيس وأعضاء النادي على مضاعفة الجهود لخدمة أهداف النادي النبيلة والإنسانية من قبل مجلس الإدارة، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، مؤكداً أن الثقة بالنفس والإصرار هي الأهم في حياة الإنسان، والإعاقة الحقيقية هي في الهمة وليست في الجسد، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، عبَّر رئيس النادي أصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يحظى به النادي من دعم واهتمام للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن توجيهاته تعد حافزاً لهم في مضاعفة الجهود.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني .