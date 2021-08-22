الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستقبل قائد قوة نجران ومساعده

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، قائد قوة نجران اللواء ركن ضاوي بن جابر غزواني، يرافقه اللواء ركن صالح بن مصلح القرني الذي جرى تكليفه مساعداً لقائد قوة نجران.

وهنأ سموه القرني بتكليفه، متمنياً له التوفيق في عمله، منوهاً بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات في خدمة الوطن وحماية المقدسات.