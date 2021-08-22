أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 9500 جولة رقابية وتحرر 459 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال أسبوع

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9،543 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، والاشتراطات والأنظمة البلدية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 459 مخالفة، للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3041 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.