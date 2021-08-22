28 ألف معلم ومعلمة بالشرقية يعملون على تحويل التحديات إلى إنجازات

الدمام - المناطق

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة أعزها الله، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة، والذي تترجمه وزارة التعليم على أرض الواقع عبر حرصها للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.