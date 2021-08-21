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أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي عواد الحمري بوفاة والدهم

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أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي عواد الحمري بوفاة والدهم

أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي عواد الحمري بوفاة والدهم
http://almnatiq.net/?p=1015784
تبوك- علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أبناء الشيخ علي عواد الحمري البلوي. بوفاة والدهم -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب نجل الفقيد عمر الحمري باسمة ونيابة عن اشقائه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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