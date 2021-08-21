نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم المنطقة

جــازان- فضه عطيف ؛

استقبل السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي.

وتسلم سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء التقرير السنوي عن أعمال ومنجزات الإدارة العامة للتعليم بجازان للعام الدراسي المنصرم 1442هـ، استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، و استقبال الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، و الإمكانيات التي تسعى الإدارة إلى تسخيرها بما يحقق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف الرؤية والحفاظ على منسوبيها من انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 .

ووجه سموه بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم ، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، والأداء التربوي، و تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس وكل ما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.