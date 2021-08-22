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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1015795
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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