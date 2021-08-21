الخرج .. موقف بطولي لشابين أنقذا عائلة من حريق

الخرج -أشرف العصيمي

شهدت محافظة الخرج موقف بطولي سطره الشابان “متعب وراكان ابناء عبدالله المطيري” والذي تمثل في إخراج عائلة من حريق وقع بمنزل بالمحافظة.

وفي التفاصيل التي كشفها الشابان “متعب وراكان” لصحيفة المناطق، وقع صباح الحريق الأحد الماضي بأحد المنازل المجاورة لمنزلهم بحي الأندلس ما استداعهما إلى مساعدة جيرانهما والدخول إلى المنزل وإخلاء أفراد العائلة بما فيهم سيدة كبيرة بالسن لحين وصول الدفاع المدني.

وكشف الشاب متعب أنه نتج عن الحريق إصابته بحروق سطحية في الظهر والقدم فيما أصيب أخيه راكان بحروق بالقدم من الدرجة الثانية، وأكدا ان عملهمت البطولي لم يأتي إلا من واجبهما اتجاه جيرانهما.

من جهة اخرى كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي المواطن الشابان “متعب وراكان” بشهادتي شكر .

وأشاد المحافظ بجهودهم وبسالتهم في انقاذ العائلة، مؤكداً أن ما قاما به هو محل اعتزاز وتقدير.

واعرب رائد بن عبدالله المطيري الأخ الأكبر لمتعب وراكان عن خالص شكره لمحافظ الخرج على هذا التكريم.