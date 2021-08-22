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نيابة عن سمو ولي العهد ..رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

نيابة عن سمو ولي العهد ..رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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نيابة عن سمو ولي العهد ..رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

نيابة عن سمو ولي العهد ..رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
http://almnatiq.net/?p=1015813
المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، حيث كان في إستقبال معاليه في مقر الحفل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، 
وأدى الخريجون القسم، تلى ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية مع راعي الحفل، ثم عزف السلام الملكي.
حضر الحفل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة.

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