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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11076.55 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11076.55 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1015827
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 125.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 249 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر، وصادرات، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبوان، والشرقية للتأمين، وباتك، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.57% و4.74%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع ، وكهرباء السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وسابك، وتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 106.99 نقاط ليقفل عند مستوى 24824.19 نقطة، وبتداولات بلغت 227 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم تقاسمتها 965 صفقة.

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