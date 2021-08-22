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أمير الباحة يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

أمير الباحة يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

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أمير الباحة يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

أمير الباحة يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1015834
المناطق_واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , -عبر الاتصال المرئي- اليوم ، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ ، بحضور مديري القطاعات التعليمية والأمنية والاجتماعية والصحية ذات العلاقة .
ونوه سموه في كلمته خلال الاجتماع بجهود وزارة التعليم والجهات المشاركة معها بتنفيذ خُطتهم للعودة الحضورية للمدارس في هذا العام ، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد تميز وريادة هذه البلاد المباركة ونجاحها منذ جائحة كورونا ، بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد مثالاً ناجحاً في التعامل مع الجائحة وبذل الجهود المتميزة من خلال مراكز اللقاحات وتحقيق نسب كبيرة للمستفيدين من الجرعات.
وقال ” إننا نعيش نجاحا جديدا من خلال تطبيق الدراسة الحضورية بعد أن أكمل الطلاب والطالبات اخذ اللقاحات اللازمة” ، مشدداً على بذل كل الجهود في سبيل تقديم الجرعات للطلاب والطالبات وانتظامهم على مقاعد الدراسة وتطبيق كافة الخطط الوقائية ضد فيروس كورونا COVID-19 .
واستمع سموه إلى عرض من مديري القطاعات المعنية موضحين من خلال مداخلاتهم كافة الاستعدادات التي تمت داخل وخارج المقرات التعليمية من تأمين المستلزمات والتعقيم وجدولة المدارس مع مراكز اللقاح وتخصيص مسارات مخصصة للطلاب والطالبات ، وإعداد الخطط الأمنية والمرورية وخطة الإشراف الميداني لمنع تزاحم المركبات وحفظ السلامة العامة ، مع جاهزية شركات الاتصالات ومتابعة منصة مدرستي بعموم محافظات المنطقة .

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