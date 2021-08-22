أمانة جدة تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة وتغلق 43 منشأة مخالفة للاحترازات

المناطق_واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها ، 10.413 جولة رقابية مع الجهات المعنية نهاية الأسبوع الماضي وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 43 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها 49 مخالفة ، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا .

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار كورونا ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.