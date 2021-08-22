احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي”
أبرز المواد
 “الحقيل” يرعى تدشين مشروعي “رواء” و “ميلاء” في ضاحيتي “الجوان” بالرياض و “خيالا” بجدة
منطقة الرياض
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع
أبرز المواد
 بدء جلسات ملتقى “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” بجامعة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 60 متطوع ومتطوعة من جمعية العمل التطوعي يشاركون جدارية الخط العربي بتبوك
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة
أبرز المواد
 مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس
أبرز المواد
 جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”
أبرز المواد
 العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وينتزع أكثر من 1.500 لغم خلال أسبوع
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التأهيلي لمراجعة نسبة المحتوى المحلي
أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي”

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي”

أبرز المواد
“الحقيل” يرعى تدشين مشروعي “رواء” و “ميلاء” في ضاحيتي “الجوان” بالرياض و “خيالا” بجدة

“الحقيل” يرعى تدشين مشروعي “رواء” و “ميلاء” في ضاحيتي “الجوان” بالرياض و “خيالا” بجدة

منطقة الرياض
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع

أبرز المواد
بدء جلسات ملتقى “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” بجامعة الملك عبدالعزيز

بدء جلسات ملتقى “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” بجامعة الملك عبدالعزيز

أبرز المواد

جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”

جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”
http://almnatiq.net/?p=1015857
المناطق_واس

أعلنت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين انتهاء مرحلة التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”, الذي يأتي بالتعاون مع جامعة هارفارد والشراكة مع سابك، وذلك بعد أن أطلقت الجمعية البرنامج القيادي الرائد مطلع أغسطس الجاري وسط حضور ومشاركة واسعة من الجهات والقطاعات الحيوية.
وكشفت لجنة مراجعة برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” عن اكتمال مرحلة التسجيل في البرنامج الخميس الماضي، محققةً نسبة تسجيل تجاوزت 180% من قبل المراجعين الداخليين, حيث يعد البرنامج الأول من نوعه في المملكة لإعداد وتأهيل القادة في مهنة المراجعة الداخلية.
وأشارت إلى أن برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” يمتد 5 أشهر من 5 أكتوبر 2021م حتى 22 فبراير 2022م، وذلك بعد اكتمال إجراءات التسجيل والفرز خلال الشهر الجاري، واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للمتقدمين.
ويشتمل برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” على ثلاثة محاور رئيسة، أولها “التفكير الإستراتيجي” الذي يركز على بناء المهارات الإستراتيجية وعقلية توليد الأفكار، والانتقال من النهج التبادلي إلى النهج التحويلي، فيما يعزز المحور الثاني “التغيير عبر التأثير” مهارات المفاوضة وشبكة العلاقات المتينة، والتواصل الهادف وتنمية الذكاء العاطفي، أما المحور الثالث “قيادة التغيير” فيركز على تشجيع المساءلة، وتبنّي عقلية توسعية وبنّاءة، والتعامل مع التردد في إحداث التغيير.
وحرصت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بتعاونها مع هارفارد للأعمال والنشر وشراكتها مع (سابك) على تصميم برنامج مهني وقيادي يمزج بين أحدث ما توصلت إليه هارفارد في علوم القيادة مع أبرز أبحاث وتطورات مهنة المراجعة الداخلية وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، سعياً منها إلى تمكين المراجعين الداخليين من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه المملكة.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي”

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي”
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع
بدء جلسات ملتقى “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” بجامعة الملك عبدالعزيز

بدء جلسات ملتقى “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” بجامعة الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*