مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

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شارك المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي المعلمين يومهم الأول بعد العودة من إجازة نهاية العام وذلك استعداداً لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي 1443 والذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ورفع “أبوهادي” لدى لقائه بالمعلمين الشكر للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتفعيلها للعديد من الإجراءات التي تضمن استمرار العملية التعليمية وسط أجواء آمنة وصحية ، مشيداً بجهود وزارة التعليم في تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات ، مقدماً التهنئة للمعلمين بالعودة ومشيداً بالدور الكبير الذي قدمه المعلمون والمعلمات خلال مرحلة التعليم عن بعد في العام الماضي والتي أسهمت في نجاح واستمرار العملية التعليمية ، مشدداً على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العام الدراسي ، متمنياً للجميع عاماً دارسياً حافلاً بالنجاح والتميز .

من جانبهم عبر المعلمون عن شكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالتعليم ولوزارة التعليم على جهودها في دعم استمرار العملية التعليمية ، مؤكدين أن المدارس ستكون بإذن الله بيئات صحية وآمنة للطلاب والطالبات من حيث الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية .

يذكر أن الإدارة وجهت القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بتنفيذ الزيارات للمدارس لتهنئة المعلمين والمعلمات بالعودة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستعداد المدارس لعودة الطلاب والطالبات.