احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة
أبرز المواد
 مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس
أبرز المواد
 جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”
أبرز المواد
 العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وينتزع أكثر من 1.500 لغم خلال أسبوع
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التأهيلي لمراجعة نسبة المحتوى المحلي
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة وتغلق 43 منشأة مخالفة للاحترازات
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية تطلق اختبارات “التسريع الأكاديمي” لطلبة السنة التحضيرية
أبرز المواد
 أمير الباحة يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 شراكة بين رابطة العالم الإسلامي ومعهد توني بلير للتغيير العالمي لخدمة جيل المستقبل من الشباب
دولي
 وزير التجارة يعلن موافقة المقام الكريم على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر إضافية
محليات
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

أبرز المواد
مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

أبرز المواد
جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”

جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”

أبرز المواد
العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين

العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة
http://almnatiq.net/?p=1015866
المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م في محافظة حجة ضخ 280.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 720.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 62 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ حملتين لنظافة المخيمات.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

روابط ذات صلة

مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

مدير عام تعليم جازان يلتقي بالمعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس
جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”

جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”
العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين

العدل: المحاكم العمّالية عقدت 330 ألف جلسة وأصدرت 110 آلاف حكم خلال العامين الماضيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*