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60 متطوع ومتطوعة من جمعية العمل التطوعي يشاركون جدارية الخط العربي بتبوك

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60 متطوع ومتطوعة من جمعية العمل التطوعي يشاركون جدارية الخط العربي بتبوك

60 متطوع ومتطوعة من جمعية العمل التطوعي يشاركون جدارية الخط العربي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1015869
المناطق_تبوك

شاركت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك بعام الخط العربي للعام 2021 وذلك من خلال مشاركة أكثر من 60 متطوع ومتطوعة على مدى ثلاثة أيام في أعمال جداريات الخط العربي بمدينة تبوك والتي تنظّمها وزارة الثقافة في عشر مناطق بالمملكة. حيث أقيمت المبادرة على كوبري تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك عبد الله في تبوك، حيث نسج الفنانون في عدة مواقع حروف عربيه بتشكيلية بالخط العربي ودونت كلمة “تبوك” تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 حيث تمنح مثل هذه البرامج المتطوعين والمتطوعات فرصة تطوعية لصقل مواهبهم وتطويرها واظهار ابداعاتهم الفنية . من جانبهم عبر المتطوعين والمتطوعات عن سعادتهم بهذه المشاركة ووضع بصمة فنية في مدينة تبوك . هذا وقدمت جمعية العمل التطوعي الشكر لوزارة الثقافة على اتاحة الفرصة لمتطوعيها للمشاركة بهذا العمل الفني الجميل والذي يعزز حضور الخط العربي بالمجتمع .

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