بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع

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قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 3.036 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 775 مستفيدا، وعيادة الباطنية 321 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 167 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 966 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 628 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 179 مستفيدًا .

كما استفاد من قسم المختبر 715 مستفيدًا، وقسم الأشعة 4 مستفيدين، وقسم الخدمات التمريضية 916 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وقسم التوليد 10 حالات، وقسم نقل الدم 5 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ 2,408 أفراد، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.