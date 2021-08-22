أمير تبوك يطمئن على صحة خالد كساب

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على صحة خالد بن خميس كساب عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألم به، متمنيا له الشفاء العاجل .

‎من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للفتة الحانية من سموه التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة ، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويمده بموفور الصحة .