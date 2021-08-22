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حركية تلحق 241 من ذوي الإعاقة بسوق العمل خلال العام الماضي

حركية تلحق 241 من ذوي الإعاقة بسوق العمل خلال العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=1015892
المناطق_ الرياض

ألحقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار ( حركية ) 241 من ذوي الإعاقة الحركية بسوق العمل خلال العام الماضي، وذلك في مختلف الوظائف التي يحتاجها سوق العمل .. بما يتلائم مع حالتهم الصحية.

حيث تسعى حركية من خلال برنامج التدريب والتوظيف، الذي يعد حلقة وصل بين ذوي الإعاقة الحركية والقطاع الخاص، لتسهيل انضمام المستفيدين لبرامج تدريبية تنتهي بالتوظيف، وتقديم الاستشارات لهم، وتطوير قدراتهم، وإيجاد فرص عمل تناسب قدراتهم، وتمكينهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم . وتحقيق الاستدامة و الاكتفاء الذاتي لهم، وإيجاد مصادر دخل لذوي الإعاقة الحركية،

كما تهدف حركية من خلال برنامج التوظيف والتدريب إلى المساهمة بتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت لنقل مستفيدي المنظمات والجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، حيث استفاد من برامج التأهيل والتوظيف خلال السبعة أعوام الماضية 1481 مستفيد ومستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

تجدر الإشارة إلى أن حركية تحرص على توفير الرعاية الشاملة لمستفيديها من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة والخدمات المساندة، وذلك من خلال إقامة شراكات فاعلة مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والأهلي . كما أسهمت الجمعية بتقديم خدمات متميزة كان لها الأثر في حياة المعاق طيلة مسيرتها التنموية، من خلال برامج بناءة كالزواج الجماعي ، وبرنامج المساعدة على الإنجاب ، وصيانة الكراسي المتحركة ، وبرنامج النقل ، والحج والإسكان التنموي .. وغيرها. وترعى بخدماتها قرابة 5200 مستفيداً ومستفيدة ، تقدم لهم الخدمات الأساسية والموسمية بأسلوب عصري حديث .

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