“تعليم الرياض” ينهي الأعمال والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي 1443هـ

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أنهت إدارة التعليم بمنطقة الرياض الأعمال والتجهيزات كافة لانطلاقة العام الدراسي 1443هـ وفق الخطة التي أعدتها وزارة التعليم لهذا الشأن .

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم علي الغامدي أن الإدارة أنهت ترحيل المقررات الدراسية لمدارس المرحلة الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد وعددها ثلاثة ملايين ونصف مقرر مدرسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا, مبينا أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة قبل انطلاقة العام الدراسي .

وفيما يتعلق باستعدادات الإدارة لخدمة النقل والتغذية المدرسية الخاصة بطلاب المدارس أفادت مديرة إدارة خدمات الطلاب الدكتورة مها العمري أن الإدارة أصدرت عدداً من التعليمات بهذا الخصوص التي منها التأكيد على أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات الصحية من قبل مقدمي التغذية المدرسية, أما خدمة النقل المدرسي فتواصل الإدارة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء أسر الضمان والراغبين في خدمة النقل المدرسي عبر نظام “نور”، لضمان تقديم الخدمة من اليوم الأول بعد استئناف الدراسة بإذن الله، كما يتم تقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الخدمة مع شرح آلية التسجيل.

وأبانت العمري أن الإدارة ألحقت مشرفي ومسؤولي النقل المدرسي في مكاتب التعليم والمدارس بدورات تدريبية عن بُعد طُبِّقت فيها أبرز شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في النقل المدرسي .

وتعمل الإدارة على تكثيف الإرشادات بضرورة تلقي اللقاح لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الرياض ونشر المواد الصحية الإعلامية المحدثة ذات الصلة بوباء كورونا بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي.

وحثت الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على إجراء الفحص الاستكشافي الصحي لمختلف المراحل الدراسية والتأكيد على منسوبي ومنسوبات المدارس بالمحافظة على الصحة العامة والمتابعة مع مديري ومديرات المدارس لعمليات الغسل والتعقيم بشكل دوري وتهيئة العيادات المدرسية وتفعيلها والتنسيق مع الجهات المعنية عند وجود حالات الاشتباه أو الإصابة بالحالات الصحية المعدية أو الطارئة ومتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية الصحية بالمدارس من خلال الزيارات الميدانية لمشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

من جانبها أفادت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن الإدارة أتمت استعدادها لاستقبال طالبات التربية الخاصة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمعاهد وبرامج دمج التربية الخاصة من خلال الوقوف على على مدى تهيئة المكان ومتابعة اكتمال وصول الكتب الدراسية ( برايل – والتربية الفكرية – والتعليم العام في برامج الدمج )، ومدى اكتمال أعمال النظافة والصيانة والتجهيزات وتوفر الاحترازات الوقائية للطالبات، كما عقدت الإدارة عن بُعد اجتماعات تعريفية للخطط الدراسية المطورة نفذتها رئيسات الأقسام لمشرفات مكاتب التعليم .

وأشارت إلى أن الإدارة تابعت تسديد الاحتياج لمعلمات التربية الخاصة في معاهد ومراكز وبرامج الدمج وتعتزم عقد لقاء تعريفي بعنوان “فاعلية التعليم المدمج في تحقيق نواتج التعليم” لمشرفات ومديرات وأولياء أمور طالبات التربية الخاصة وتنفيذ برنامج في أول يوم لعودة للطالبات حول “استطلاع رأي الطالبات وأولياء الأمور في التعليم المدمج” كما ستبث مقطعين تثقيفيين الأول “بعنوان “عودة آمنة لذوي الإعاقة” والثاني “خطوة نحو إرشادات احترازية”.

من جانب آخر نفذت إدارة التدريب والابتعاث ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (967) برنامجاً استهدف (37310) معلمين ومعلمات، بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية بما من شأنه تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.