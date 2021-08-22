مدير تعليم تبوك يتفقد عدداً من المدارس تزامناً من عودة المعلمين والمعلمات

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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري -خلال تفقده اليوم عدداً من المدارس بمدينة تبوك- استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات رحلة التعلّم .

ونوه العُمري بدور المعلمات والمعلمين و قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية .