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مدير تعليم تبوك يتفقد عدداً من المدارس تزامناً من عودة المعلمين والمعلمات

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مدير تعليم تبوك يتفقد عدداً من المدارس تزامناً من عودة المعلمين والمعلمات

مدير تعليم تبوك يتفقد عدداً من المدارس تزامناً من عودة المعلمين والمعلمات
http://almnatiq.net/?p=1015902
المناطق_واس

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري -خلال تفقده اليوم عدداً من المدارس بمدينة تبوك- استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات رحلة التعلّم .
ونوه العُمري بدور المعلمات والمعلمين و قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية .

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