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367062 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف

367062 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف

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367062 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف

367062 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف
http://almnatiq.net/?p=1015905
المناطق_الجوف

قدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف خدماتها لعدد367062 مستفيد ،  وذلك من بداية العام 2021م وحتى الآن .

وأوضحت صحة الجوف  أن  عدد مراجعي الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بلغ  8835 مراجع ، وطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 72837 مراجع ، وطوارئ مستشفى دومة الجندل العام 54740 مراجع، وطوارئ مستشفى النساء والولادة والأطفال 58684 مراجع، وطوارئ مستشفى إرادة والصحة النفسية 1745 مراجع، وطوارئ مستشفى طبرجل العــام 131201 مراجع، وطوارئ مستشفى صوير العام 27347 مراجع، وطوارئ مستشفى أبو عجرم العام 11673 مراجع.

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