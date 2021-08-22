تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية , بحضور عدد من مسئولي الرياضة بالمنطقة .
واطلع سموه على ما تم إنجازه لإعادة زراعة الملعب الرئيس واستكمال الخدمات المساندة وفق متطلبات رابطة المحترفين استعداداً لمباريات نادي الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الرياضة ومنشآتها وأنديتها ، مشيراً إلى متابعة سمو أمير المنطقة وسمو وزير الرياضة لأندية المنطقة وتطوير المنشآت الرياضية فيها ، مؤكداً حرص سموه على كل ما يدعم الرياضة والرياضيين في المنطقة ويسهم في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات مستقبلاً بإذن الله .
من جهته تحدث المدير العام لفروع وزارة الرياضة المهندس تركي مهرجي عن الأعمال التطويرية المنفذة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل بتوجيه من سمو وزير الرياضة ، مشيراً إلى أن الأعمال التطويرية ستتواصل مستقبلاً للوصول بإذن الله لأفضل المواصفات الفنية والخدمية .
نائب أمير حائل يتفقد مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية , بحضور عدد من مسئولي الرياضة بالمنطقة .
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