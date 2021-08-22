نائب أمير حائل يتفقد مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية , بحضور عدد من مسئولي الرياضة بالمنطقة .

واطلع سموه على ما تم إنجازه لإعادة زراعة الملعب الرئيس واستكمال الخدمات المساندة وفق متطلبات رابطة المحترفين استعداداً لمباريات نادي الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الرياضة ومنشآتها وأنديتها ، مشيراً إلى متابعة سمو أمير المنطقة وسمو وزير الرياضة لأندية المنطقة وتطوير المنشآت الرياضية فيها ، مؤكداً حرص سموه على كل ما يدعم الرياضة والرياضيين في المنطقة ويسهم في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات مستقبلاً بإذن الله .

من جهته تحدث المدير العام لفروع وزارة الرياضة المهندس تركي مهرجي عن الأعمال التطويرية المنفذة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل بتوجيه من سمو وزير الرياضة ، مشيراً إلى أن الأعمال التطويرية ستتواصل مستقبلاً للوصول بإذن الله لأفضل المواصفات الفنية والخدمية .