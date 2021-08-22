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“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي
http://almnatiq.net/?p=1015914
المناطق_واس

دعَتْ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر أغسطس الجاري.
وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gove.sa.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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