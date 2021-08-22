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منطقة الرياض
“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1015917
المناطق_عسير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال “التحالف” إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وأكد “التحالف”، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

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