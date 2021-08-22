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«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1015920
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن أكثر من 97% من سن 18-12 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ناشدت فيها المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن لقاح فيروس كورونا للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، مشددًا على أنه ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هذه المعلومات ليست مبنية على آراء خبراء أو منظمات أو هيئات بل هناك جمعيات متخصصة في دراستها مثل الجمعة الأمريكية أكدت على مأمونية اللقاحات في كافة مراحل الحمل.

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