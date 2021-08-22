احدث الأخبار

التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال
أبرز المواد
 «الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أبرز المواد
 “التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يتفقد مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية
أبرز المواد
 367062 مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يتفقد عدداً من المدارس تزامناً من عودة المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” ينهي الأعمال والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 مركز الغطاء النباتي يتبنى مشروعًا لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة على البيئة المحلية
أبرز المواد
 حركية تلحق 241 من ذوي الإعاقة بسوق العمل خلال العام الماضي
أبرز المواد
 شواطئ تبوك البكر.. مقصد سياحي لمحبي الاسترخاء والهدوء في “صيف السعودية”
أبرز المواد
 أمير تبوك يطمئن على صحة خالد كساب
أبرز المواد
التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال

التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال

أبرز المواد
«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أبرز المواد
“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي

أبرز المواد

التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال

التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=1015923
المناطق_ الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلحين واستعادة حقوق “مقيمان” بما يقارب الثلاثة ملايين ريال وكانت المبالغ المستردة بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة و مكافأة نهاية الخدمة وبدلات مالية أخرى …

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة .

روابط ذات صلة

«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

“التحالف”: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*