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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمال يحتفلون بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمال يحتفلون بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني
http://almnatiq.net/?p=1015933
المناطق - عرعر

قام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة وذلك باستضافة عدد من المتبرعين بأعضائهم.

وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الرميخاني كلمة بهذه المناسبة اشاد فيها بالدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في التعاون الانساني مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تربط فرع الوزارة مع حقوق الانسان .
وشارك مدير فرع مكتب هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ سلامه صايل الرويلي بكلمة استعرض فيها الجهود والتعاون من أجل العمل الانساني.

وشارك الحضور بعرض عدد من الحالات الإنسانية والتي هي مثالاً للعمل الإنساني وقدم المتبرعين عدد من الأفكار والمقترحات حول التوعية ونشر ثقافة التبرع بين المجتمع.

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